Gilberto Carvalho deseja 'força' a familiares de Campos

Carvalho lembrou que trabalhou com Campos no governo petista. "Tive o privilégio de conviver com ele no governo do presidente Lula e a sua capacidade de trabalho, mas sobretudo, de fazer amigos, e sua capacidade de sedução, sempre foram marcas muito profundas de sua personalidade", afirmou. Por último, desejou força à família de Campos pela "perda dolorosa".

O ministro cumpre nesta quarta-feira agenda em Cochabamba, na Bolívia, para participar da abertura do Fórum de Participação Cidadã - Unasul. Após a morte de Eduardo Campos, o ministro decidiu antecipar o retorno a Brasília.

Rodrigo Rollemberg

Em nota, o candidato ao governo do Distrito Federal, senador Rodrigo Rollemberg (PSB), lamentou a morte do candidato à Presidência. "O destino nos pregou um grande golpe. O Brasil hoje perdeu um dos mais brilhantes brasileiros. Eduardo Campos era um amigo, irmão, companheiro, líder insubstituível", disse em nota.

Rollemberg afirmou que Campos representava "a esperança de um novo tempo na política brasileira". "Pedimos a Deus neste momento muita serenidade e discernimento para superar a dor e seguir o exemplo de dedicação, compromisso e amor ao povo brasileiro manifestados por Eduardo Campos em sua trajetória", finalizou.