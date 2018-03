Gilberto Carvalho chefia delegação para Fórum Social Mundial em Dacar

BRASÍLIA - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, vai chefiar a delegação brasileira que participará da 11ª edição do Fórum Social Mundial. O evento ocorrerá de 6 a 11 de fevereiro, em Dacar, capital do Senegal.

O decreto presidencial que institui a delegação foi publicado nesta sexta-feira, 4, no Diário Oficial da União e nomeou também como integrantes do grupo a ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário Nunes, e a ministra de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, Luiza Helena de Bairros.

Segundo os organizadores do Fórum, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será a principal estrela do evento, que ficou conhecido nos últimos anos como o encontro de integrantes do movimento antiglobalização. Os organizadores esperam entre 20 mil e 60 mil pessoas na capital do Senegal durante as atividades do evento.