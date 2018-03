Gigantismo do governo facilita denúncias, diz petista

Ele defendeu as secretarias das áreas sociais com status de ministério, criadas por Lula, que vêm sendo ocupadas por petistas, como as pastas em defesa das mulheres e de combate à discriminação racial, que Dilma cogita extinguir na futura reforma ministerial. "Essas pastas deram voz a esses setores da sociedade", argumentou o líder.

Costa acrescentou que Dilma vem mantendo o "voto de confiança" no ministro do Trabalho, Carlos Lupi, mas exigiu que ele dê "explicações convincentes" sobre a recente denúncia de que teria voado num jatinho alugado pelo presidente da ONG Pró-Cerrado, Adair Meira, que tem contratos milionários com o Ministério. O senador Pedro Taques (PDT-MT) também reafirmou hoje, depois de falar por telefone logo cedo com o ministro Lupi, a necessidade de que ele apresente explicações convincentes sobre as denúncias de corrupção e tráfico de influência na Pasta.

Ainda hoje, o PSDB protocola representação contra Carlos Lupi por crime de responsabilidade na Procuradoria-Geral da República (PGR), acusando-o de "mentir" aos deputados durante depoimento na Câmara na semana passada, quando o ministro afirmou desconhecer Adair Meira. Segundo os tucanos, a carona do ministro no jatinho alugado por Meira contraria o Código de Conduta da Alta Administração Federal, que proíbe que as autoridades recebam transporte, hospedagem ou quaisquer favores de particulares que possam gerar dúvidas sobre sua probidade.