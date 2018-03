Giannazi critica escolha de Haddad em SP O deputado estadual e pré-candidato à disputa pela Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Carlos Giannazi, avaliou que a escolha da candidatura do ministro da Educação Fernando Haddad (PT) foi antidemocrática e uma escolha ''temerária'' do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para ele, Lula está fazendo uma aposta, assim como fez com Dilma, mas colocou "goela abaixo" a candidatura atropelando as outras. "Aqui (em SP) pode ter o efeito contrário", disse ao avaliar o papel de Lula como cabo eleitoral.