Gianetti vê crescimento médio no governo Dilma em 1,8%

Empiricus. O ministro Admar Gonzaga, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), concedeu uma liminar na qual determinou que a Empiricus Consultoria & Negócios pare de veicular anúncios pagos com referências aos candidatos a presidente da República. Gonzaga também decidiu que o site Google retire do ar publicidades em que a Empiricus prevê instabilidades econômicas caso a presidente Dilma Rousseff conquiste um segundo mandato e valorização de ações caso o vencedor seja o candidato a presidência pelo PSDB, senador Aécio Neves. A equipe jurídica da campanha pela reeleição da presidente Dilma entrou no dia 25 de julho com uma representação no TSE contra a Empiricus, Aécio e o Google, pois avaliou que se trata de veiculação indevida de propaganda eleitoral paga na internet. A Empiricus, uma consultoria que, de acordo com seu site, elabora "recomendações amparadas em estudos financeiros e econômicos", postou anúncios com títulos "Como se Proteger da Dilma: Saiba como proteger o seu patrimônio em caso de Reeleição da Dilma, já" e "E se o Aécio Neves Ganhar? Que ações devem subir se o Aécio Ganhar a eleição? Descubra Aqui, já". O ministro Admar Gonzaga, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), concedeu uma liminar na qual determinou que a Empiricus Consultoria & Negócios pare de veicular anúncios pagos com referências aos candidatos a presidente da República. Gonzaga também decidiu que o site Google retire do ar publicidades em que a Empiricus prevê instabilidades econômicas caso a presidente Dilma Rousseff conquiste um segundo mandato e valorização de ações caso o vencedor seja o candidato a presidência pelo PSDB, senador Aécio Neves. Giannetti fez os comentários ao participar de evento promovido pela Empiricus Consultoria & Negócios.

"A situação é ruim, mas não é desesperadora. Temos plena condição de resolver em 2015. Isso deve ocorrer com a correção das políticas macro e micro com um choque de credibilidade de um novo governo", ponderou. "Precisamos de correção estrutural. O Estado não cabe mais no PIB brasileiro", ponderou. Ele ilustrou que em 1988, a carga tributária estava entre 24 e 25% do PIB, o setor público investia 3% do produto interno bruto. "Hoje a carga tributária é de 36% do PIB, há um déficit nominal de 3,5% do PIB", destacou, ressaltando que o patamar de investimentos do Poder Executivo está em 2,5% do PIB.