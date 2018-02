Ghost-writer de Lula faz 'cartilha eleitoral'

Escrito por Luiz Dulci, petista histórico que foi ministro de Lula durante oito anos de governo e seu principal ghost-writer no primeiro mandato, o livro surge na cena política em momento estratégico: quando o PSDB avisa que, na campanha de 2014, vai demonstrar que as políticas que deram certo no governo Lula foram continuidade do legado de Fernando Henrique. Do cadastro único que orienta as políticas sociais à estabilidade econômica, tudo teria como origem o governo tucano, sustenta o PSDB.

Diante dessa estratégia, a obra de Dulci parece um manual destinado a orientar petistas e simpatizantes sobre como rebater os argumentos dos "recalcitrantes de plantão", como ele define.

Num texto curto, distribuído em 128 páginas, com linguagem acessível e de tom elogioso, Dulci diz na apresentação que tudo não passa de bom senso: "Se as políticas fossem as mesmas, os resultados econômicos e sociais do governo Lula não poderiam ser tão diferentes - e, sobretudo, tão superiores!".

Plano Real. A estabilidade econômica conquistada pelo tucano teria se tornando, segundo Dulci, um fim em si mesma, sem o desencadeamento de políticas de crescimento econômico. Isso explicaria a fase final do governo tucano, que ele considera um fracasso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.