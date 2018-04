'Gestor não inspira nada, tem que ser líder', diz FHC

Em entrevista ao Estado, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), é o tucano "mais bem posicionado" para disputar a eleição presidencial em 2018. FHC também criticou o mote de gestor, adotado pelo prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), que tem sido apontado como potencial candidato ao Palácio do Planalto.

FHC aborda ainda sua relação com o PSDB enquanto foi presidente e sua “irritação” com adversários políticos da época – temas presentes no terceiro dos quatro volumes de Diários da Presidência (Companhia das Letras).

Como o sr. vê os políticos que se colocam como não políticos?

Tem muitos aí e vão continuar fazendo isso (se colocar como não político). O momento é para o não político, mas é político. O que é político com P maiúscula? Alguém que inspira, que pode conduzir. Se você for um gestor, você não vai inspirar nada. Tem que ser líder, e líder é alguém que inspira o caminho, certo ou errado, aí cada um vai dizer. No caso, quem ganha eleição, inspirou de alguma maneira. Vai inspirar o Brasil? Não é simples.

João Doria pode ser um nome do PSDB para a disputa presidencial de 2018?

Ele (Doria) diz que não é, e eu acredito nele.

Os outros três pré-candidatos (Geraldo Alckmin, José Serra e Aécio Neves) são citados na Operação Lava Jato...

Não dá para prever o nome do partido antes de ver o que vai acontecer, é precipitado. Eu me guardo.

Em entrevista ao 'Estado', no ano passado, o sr. disse que o José Serra era o nome mais bem posicionado para 2018. O Geraldo Alckmin é o mais bem posicionado hoje?

Se você olhar nos dias de hoje, sim. E o Doria apoia o Geraldo. Ele (Doria) disse a mim recentemente e eu acho que é verdade. Ele apoia o Geraldo. O balão está subindo então todo mundo começa a apostar. Agora, será o Geraldo? Não sei. Primeiro eu não tenho força no partido, eu não sou um homem do PSDB, eu não sou da máquina. Tudo isso vai depender do que vai acontecer nos próximos meses.

Por que Alckmin está melhor posicionado?

O Alckmin tem um fator de poder na mão: ele é governador de São Paulo. Ele tem uma força grande, ele tem mais estrutura na mão. Agora, isso é decisivo? Não. Depende do clima, do que vai acontecer. No fim, o PSDB, como sempre fez, pode ter três ou quatro candidatos e vai afunilar. Não sei se vai afunilar, não vai, se vem outro e faz aliança, se haverá a questão do outsider.

O Alckmin está pressionando o PSDB para precipitar as prévias. O sr. apoia essa demanda?

Ele não vai precipitar. O PSDB não tem razão para precipitar. O Lula já está se precipitando porque tem necessidade de ser candidato para manter coesão do PT e para dizer que está sendo perseguido. Já o PSDB, eu acho que tem que ter um candidato com tempo suficiente para se organizar. Tem que deixar passar essa tempestade na qual estamos. Quem é acusado de quê? Ninguém sabe. Por enquanto é notícia ‘ouvi dizer que’.

O sr. teme que o Geraldo Alckmin saia do PSDB?

Não, o Geraldo é um político de lealdade. Ele não vai sair. Ele vai tentar aliança com outros partidos, como é natural que o faça. Ele vai lutar dentro do PSDB.

Há um acordo de “salvação nacional” entre os investigados na Lava Jato?

Ninguém vai se salvar às custas de passar uma borracha. Não dá. Mas temos que pensar no futuro do Brasil. E pensar com quem? Com quem não está comprometido com os malfeitos. Chegou um momento no Brasil em que precisamos olhar para frente.

O sr. fez um vídeo no qual critica movimentação de projeto de lista fechada e declara que cabe à Justiça julgar se há crime eleitoral. É uma crítica ao projeto de anistia do caixa 2?

Certamente é. Qualquer tentativa de anistiar não vai dar certo porque a sociedade não vai concordar. Além do mais, desde uma nota que eu dei lá da Europa, que era a respeito de uma crítica ao Aécio (delator da Odebrecht disse que na campanha de 2014 repassou R$ 9 milhões a políticos do PSDB e do PP e a marqueteiro tucano a pedido do então candidato à Presidência Aécio Neves), que não era verdadeira porque o Aécio disse que não fez, eu disse: ‘além disso tem que dar prevalência à Justiça'. Segundo, a Justiça vai ter que separar os vários tipos de crime. Eu não usei crime para (classificar) caixa 2: ‘é algo errado que tem que ser punido', disse. 'Errado', que tem que ser punido, é um delito. Mas é separado. Eu te mato, é uma coisa, e dou uma surra nele, é outra coisa. Os dois estão errados: dar surra ou matar. Mas é diferente. Então foi isso que eu disse. Aquela nota foi lida, porque estava num momento tenso no Brasil, como se eu quisesse borrar os malfeitos. Não era essa a intenção. Era: ‘há malfeitos e malfeitos, vamos distinguir’. Quem foi que disse a mesma coisa que eu? Uma pessoa que não conheço, o Deltan Dallagnol (coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato). Ele disse: ‘nós não estamos visando o caixa 2, nós estamos visando corrupção'. Pode ser no caixa 1, no caixa 2 ou fora deles. Isso quer dizer que o caixa 1 ou caixa 2 não sejam passíveis de punição? É passível. Mas não sou eu quem julga se é caixa 1 ou caixa 2, se é corrupção, se não é, é a Justiça.

Qual sua opinião sobre a lista fechada?

Nunca tive alinhamento com a lista fechada. Isso era uma ideia do PT. Se for lista fechada, eu prefiro o sistema belga. A lista é fechada, mas o eleitor escolhe a ordem. Porque se não você está na mão dos caciques. Mas a minha maior dúvida é outra: não tem partido no Brasil. Eu vi recentemente uma pesquisa. Tem mais ou menos três partidos que o povo conhece: o PT, o PMDB e PSDB, e um pouquinho do PSOL. O resto é nada. Você vai fazer o povo escolher entre esses três?

No livro, o sr. chamou Ciro Gomes de hipócrita, mau-caráter. Como vê o projeto político dele?

Eu acho que é a esquerda que tem de responder. Mas esse é um bom momento para eu esclarecer o seguinte: o que eu digo no livro são os meus sentimentos naquele momento. Não é um julgamento tranquilo, é quase um desabafo. E o Ciro quando ofende, você reage. Ele não foi o único. Em vários momentos no livro eu fico irritado. Não é um julgamento de pessoas e da história. O valor que isso tem é documental.

O sr. chamou o Lula de mau-caráter, por exemplo.

Pois é. Eu diria isso hoje? Não.

Do Ciro também não?

Eu não diria, mas na hora ele disse alguma coisa que me fez reagir dessa maneira. Tem que ter noção da circunstância. É arriscado? É. Talvez fosse mais conveniente publicar depois de morto, mas nem eu poderia dizer o que estou dizendo nem os outros poderiam se defender por estarem mortos também.

Pelos registros, o PSDB tinha uma relação difícil com o senhor.

Uma coisa é o partido, outra coisa é o governo. Quem está no governo tem uma responsabilidade pública nacional, e o partido, o próprio nome diz, é uma parte. Você não pode achar que essa parte, estando você no governo, sobreponha o todo. E você, quando é eleito, diz ao País qual é a sua visão. A minha visão não era necessariamente a do PSDB porque, embora eu seja talvez o principal redator do programa do partido, eles dizem uma coisa e, na prática, eles atuam de outra maneira. O PSDB era um partido que nasceu como social-democrata. Eu não queria nem esse nome. Por quê? Eu, que sou sociólogo, vou ter o trabalho de explicar como é um partido social-democrático que não nasce dos sindicatos. Reconheço que as forças econômicas existem, que o mercado é um fator importante e que o Estado tem que ter um papel para compensar o que o mercado não faz. Até que ponto o PSDB se imbuiu disso? Não sei.

O sr. se arrependeu de não ter privatizado Furnas?

Eu tentei e não consegui.

Havia resistência do Aécio.

De todos os partidos, porque eles têm interesse corporativo e não porque têm interesse financeiro. É por causa de sustentação no poder.

No livro o sr. reclama da dificuldade de dialogar com a oposição.

O PT tinha medo das consequências de entrar em algum tipo de negociação com o governo.

É possível que haja hoje um diálogo entre você e Lula?

Do ponto de vista pessoal, nunca houve ruptura minha com Lula. Há um distanciamento e uma visão diferente do que é melhor para o País. Muitas pessoas me pediram para falar com o Lula. Eu nunca recusei. O Lula jamais quis, mesmo quando era presidente. Eu insistia, mas não havia uma real motivação do Lula para conversar. Agora, talvez, com uma situação tão difícil no Brasil. Mas qual é a pauta?

Qual seria essa pauta?

O Brasil precisa sair dessa encalacrada que entrou, com 12 milhões de desempregados. Um tema nacional é o sistema partidário, que não funciona. Quer discutir isso? Então tem pauta.

Michel Temer ainda o procura, mesmo após o caso da ‘pinguela’?

Sim. Conheço Michel Temer há muitos anos. Sempre tivemos relação boa. Nunca conversei com ele senão assuntos políticos. A pinguela não era ele, mas o momento.

O sr. no livro mostrou incômodo com a movimentação do Aécio para presidir a Câmara. Ele se achava o eixo de toda a política?

Ele é muito meu amigo. O PSDB se queixava muito que era preterido no governo. Em parte, tinha razão. O PSDB, diferentemente do PT, não tinha força suficiente. Eu precisava do equilíbrio entre PMDB e PFL e, de fato, sacrificava o PSDB. O Aécio é muito hábil, então o partido começou a querê-lo como presidente da Câmara. Eu não me meti, o Aécio virou presidente da Câmara e eu ganhei um abacaxi. A briga entre PFL e PMDB não acabou mais.

O Aécio queria chutar o PMDB depois da votação da CPMF.

Não era só o Aécio. Muita gente do PSDB queria chutar o PMDB. Então como governo?

O sr. diz que o PMDB tinha um jeito descarado.

O PMDB é um partido de Estado. PSDB e PT eram polos eleitorais. O PMDB nunca foi polo de nada. Sempre foi o partido que era capaz de fazer a engrenagem pública funcionar. O PMDB continua sendo um partido que manobra o Estado, mas não leva o Brasil.

Quem vai levar?

Não tenho bola de cristal.