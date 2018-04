Gestão tucana em MG 'dá um show', diz Negromonte

O ministro afirmou ainda que a gestão tucana no Estado "dá um show de administração", classificada por ele como "moderna e competente". Aécio tenta viabilizar sua candidatura à Presidência pelo PSDB em 2014 e, apesar de o PP, partido de Negromonte, integrar a base do governo federal, o tucano contou com o apoio da legenda em seus oito anos à frente do governo mineiro. Atualmente, o progressista Alberto Pinto Coelho, presidente da Assembleia Legislativa no fim do mandato de Aécio no Executivo, ocupa o cargo de vice-governador.

"É isso que a sociedade quer. O País só pode crescer se tiver um bom presidente da República. E os Estados, se tiverem bons governadores", declarou o ministro. Negromonte ainda pediu uma salva de palmas para o governador tucano e disse que seu Ministério e o governo federal são "parceiros" do Executivo mineiro porque "reconhece o dinamismo e a competência" da administração tucana. Anastasia respondeu também com elogios à "cooperação" do governo federal "independentemente de cores partidárias". "Partidos de oposição como o meu publicamente agradecem a postura republicana da presidente Dilma", salientou o tucano.

Envolvido em denúncia de irregularidade com projeto para a Copa de 2014 em Cuiabá, o ministro evitou o assunto durante a solenidade, mas depois afirmou que "não tem agonia" em relação às explicações que dará na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado no dia 8. O jornal O Estado de S. Paulo revelou que uma fraude em um parecer técnico permitiu a alteração de um projeto de implantação de uma linha rápida de ônibus (BRT) pela construção de um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em Mato Grosso para a Copa do Mundo de 2014, mudança que encareceu a obra em R$ 700 milhões.

Hoje, o ministro disse ser "natural" a alteração de projetos, como ocorreu em Mato Grosso. "Ministros do Supremo divergem de opinião, quanto mais técnicos", afirmou, referindo-se à diferença nos pareceres. "A questão de mudança de modal é natural. O programa está sendo implantado agora, vai ser licitado ainda. Não tem agonia. Quem estiver preocupado com o Mato Grosso que vá para lá acompanhar a licitação", disparou.

Apesar de apontado como "vítima" preferencial da reforma ministerial que a presidente fará, Negromonte garantiu ter o apoio de seu partido e disse que ficará no Ministério enquanto estiver "confortável". E evitou atritos com o PT, que tem interesse em assumir a pasta, ao dizer que não sabe se o partido de Dilma trabalha contra ele. "Esse é um Ministério muito cobiçado, porque tem diversos programas. É natural que os partidos desejem. (Mas) não sou pitonisa para adivinhar", salientou, evocando as sacerdotisas ligadas ao deus grego da adivinhação, Apolo (ou Pítio). "No momento certo que a presidente me chamar eu vou conversar com ela. Se eu me sentir confortável em continuar, continuo. Se não sentir, a gente vai discutir esse assunto", acrescentou.