Gestão petista está próxima ao fundo do poço, diz Cunha

São Paulo – O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), afirmou que o governo da presidente Dilma Rousseff (PT) está vivendo um processo de desgaste que talvez já tenha colocado a gestão petista próxima ao fundo do poço. “O governo (Dilma) está chegando a um nível de patamar próximo ao fundo do poço, portanto, não tem muito onde cair mais”, disse Cunha, ao chegar para um evento com investidores em São Paulo, na noite desta segunda-feira, 22.

Ao comentar o baixo índice de aprovação do governo petista, segundo pesquisa Datafolha deste final de semana, o presidente da Câmara disse que o fato de seu partido, o PMDB, ser o principal aliado da gestão Dilma Rouseff não significa que eles terão um projeto eleitoral conjunto no futuro. “Não quer dizer que todo desgaste do governo seja nosso também. A responsabilidade de governar é do PT e não nossa.”

Apesar da avaliação de que o desgaste é do governo petista e não do PMDB, Cunha admitiu que quando se está caminhando junto, pode ocorrer algum desgaste.

Na avaliação de Cunha, pesa contra o governo também o fato de a economia estar deteriorada e estar implementando medidas que não foram debatidas na campanha eleitoral. “Houve um desgaste amplificado pela deterioração da situação econômica”, disse, citando como exemplo a elevada inflação e o baixo desempenho da economia, além do ajuste fiscal.

Além de eximir o seu partido, Cunha procurou também defender o parlamento, dizendo que o Congresso está fazendo a sua parte no esforço de recolocar o País na rota do crescimento, com a votação do pacote fiscal. “Não estamos deixando de votar nenhuma medida do governo, estamos fazendo a nossa parte.”

Para o presidente da Câmara, cabe agora ao governo fazer a sua parte, implantando uma agenda positiva e dizendo ao País o que irá fazer após o ajuste fiscal, na mesma linha das críticas que vem sendo feitas pelo ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva.