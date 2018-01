Gestão das escolas tem que ser profissional, diz Cabral Pouco depois de o prefeito Eduardo Paes pedir "transparência e profissionalismo" na gestão de recursos do carnaval, o governador Sérgio Cabral disse há pouco que é preciso "cada vez mais tirar os patronos" das escolas de samba, em referência a bicheiros e milicianos que ainda dominam algumas agremiações. "A gestão econômica, administrativa tem que ser profissional, para não ficar dependendo de alguém ligado a atividade ilegal ou mesmo legal. É importante que as escolas sejam auto- suficientes o ano inteiro, possam gerar recursos e sair do jugo e do controle de quem quer que seja, bicheiros, milicianos ou qualquer agente ilegal que esteja dominando uma escola de samba", afirmou Cabral ao chegar ao sambódromo na noite de segunda-feira, para o segundo dia de desfile do Grupo Especial.