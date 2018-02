Gerente de hotel que contratou Dirceu ganhava R$ 1,8 mil Responsável pela assinatura do contrato de trabalho do ex-ministro José Dirceu, a gerente geral do Hotel Saint Peter, Valéria Rodrigues Linhares, recebia, há um ano, R$ 1,8 mil. O valor contrasta com os R$ 20 mil que Dirceu receberá, caso seja autorizado pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a trabalhar como gerente administrativo do hotel.