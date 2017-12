Gerdau volta a negar que fará parte da equipe de Lula O empresário Jorge Gerdau voltou há negar que fará parte da equipe do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Eu descarto. Eu não pretendo participar do governo", disse ele nesta terça-feira ao sair da reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), no Palácio do Planalto. Gerdau chegou a ser cotado como nome forte para assumir um ministério da área econômica - o que ele sempre negou - e as especulações aumentaram com o seu afastamento da presidência da empresa, que ocupava desde 1983. Mas a troca no comando já estava prevista desde o início deste ano. André Bier Gerdau Johannpeter, filho de Jorge Gerdau Johannpeter, será o novo presidente do Grupo Gerdau a partir de 2 de janeiro. Com previsão de US$ 3 bilhões em investimentos entre 2007 e 2009, o Grupo Gerdau tem operações em nove países das Américas e da Europa, é o 13º maior fabricante de aço do mundo e fatura R$ 25 bilhões por ano.