Geraldo Naves se entrega à Polícia Federal no DF O ex-deputado distrital Geraldo Naves (DEM) se entregou há pouco à Polícia Federal no Distrito Federal. Naves já era dado como foragido pela Polícia Federal, que o procurava para cumprir ordem de prisão expedida ontem pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O ex-deputado teria levado a proposta de suborno ao jornalista Edson Sombra para obstruir as investigações do inquérito da Operação Caixa de Pandora.