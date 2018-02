Geraldo Alckmin toma posse no governo de São Paulo O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Barros Munhoz (PSDB), declarou às 10h10 de hoje o governador eleito pelo Estado, Geraldo Alckmin (PSDB), empossado no cargo, juntamente com o vice-governador, Guilherme Afif Domingos (DEM). Antes desse anúncio, Alckmin leu compromisso constitucional no qual prometeu cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal.