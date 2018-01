Geraldo Alckmin escolhe tucano para pasta do Planejamento

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) reforçou a presença do PSDB no núcleo duro do seu segundo mandato ao escolher o tucano Marcos Monteiro, presidente da Imprensa Oficial, para comandar a Secretaria de Planejamento. Quadro da estrita confiança de Alckmin e membro da direção executiva do partido em São Paulo, Monteiro substituirá Julio Semeghini, que foi rebaixado e comandará uma subsecretaria que será criada para melhorar os serviços públicos.

Ao lado de Edson Aparecido na Casa Civil e Saulo de Castro na Secretaria de Governo, o novo secretário vai integrar o triunvirato de tucanos que comandarão os postos nevrálgicos do Palácio dos Bandeirantes.