Geraldo Alckmin define Jean Madeira para secretaria de Esportes

O governador Geraldo Alckmin definiu nesta quarta-feira, 24, que o vereador Jean Madeira (PRB) será o novo secretário de Esportes a partir de janeiro de 2015. Com a escolha do secretário, o PRB perde a secretaria de Desenvolvimento Social.

O PRB atualmente ocupa a pasta de Desenvolvimento Social, sendo representado por Rogério Hamam.

A decisão foi tomada pelo governador nessa quarta, após reunião com o presidente nacional do PRB, Marcos Pereira, bispo licenciado da Universal. Alckmin elogiou o trabalho social feito por Madeira, fator que pesou na decisão.

Pastor da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), Madeira substituirá José Auricchio Junior (PTB). O pastor foi eleito vereador de São Paulo em 2012, com pouco mais de 35 mil votos.

O anúncio de Madeira deve ser feito por Alckmin na sexta-feira, 26, ou na segunda-feira, 29. O objetivo é ter o próximo governo montado até terça. O tucano pretende fechar um pacote de novos secretários para serem apresentados de uma vez só.

O governador deve passar praticamente toda a quarta-feira em reuniões com representantes dos partidos de sua coalizão que ainda estão em cargo. À tarde, Alckmin vai se encontrar com o deputado Paulinho da Força (SDD) para definir o futuro da sigla dentro do governo. A previsão é de que o Solidariedade seja mantido sob comando da Secretaria do Trabalho.

Secretarias. Outras legendas sem secretarias por enquanto são o PPS e o DEM. O governador ainda está estudando de alocar os partidos, mas já dá como certo que contará com Arnaldo Jardim (PPS-SP) e Rodrigo Garcia (DEM-SP) no primeiro escalão de seu novo mandato.

Alckmin não vai realizar as trocas no segundo escalão antes da posse, no dia primeiro. O governador decidiu aguardar a virada do ano para trocar, por exemplo, os comandos de algumas estatais. Ele já sinalizou que vai substituir o presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, Mário Bandeira, indiciado pela Polícia Federal por suposto envolvimento no caso do cartel de trens em São Paulo.

Além dele, o governador precisa acertar quem vai assumir o lugar da presidente da Sabesp, Dilma Penna. Ela afirmou ao Estado que não vai continuar no cargo por motivos de saúde. O posto é um dos mais fragilizados da administração por conta da crise de abastecimento de água que acomete a região metropolitana desde o começo do ano.