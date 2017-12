Genro tenta reduzir tensão entre oposição e governo O ministro de Relações Institucionais (coordenação política), Tarso Genro, está neste momento no gabinete da Liderança do PSDB no Senado, onde conversa com o líder, senador Arthur Virgílio (AM). Em seguida, Genro irá à liderança do PFL conversar com o líder José Agripino (RN). Ao chegar ao prédio do Congresso, Genro disse que estava em visita aos líderes partidários para se apresentar, pois acaba de assumir o cargo de ministro de Relações Institucionais. Mas parlamentares do PT admitiram, reservadamente, que Genro está tentando negociar com PSDB e PFL a redução das tensões entre oposição e governo.