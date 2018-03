Genro propõe aumento de 11,6% para mínimo regional O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), anunciou hoje reajuste de 11,6% para o salário mínimo regional. Os valores foram definidos no final da tarde, depois de uma rodada de reuniões com centrais sindicais e federações empresariais do Estado. O projeto encaminhado à Assembleia Legislativa prevê valores de R$ 610 para a Faixa Um, R$ 624,05 para a Faixa Dois, R$ 638,20 para a Faixa Três e R$ 663,40 para a Faixa Quatro.