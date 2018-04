Genro: polarização provocada por FHC é boa para o País O ministro da Justiça, Tarso Genro, disse que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tem legitimidade para participar do debate político em torno da sucessão presidencial e também para fazer comparações entre o governo dele e o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "É bom para nós que ele (FHC) compare as duas administrações. Esse debate nos interessa", disse Tarso, convicto de que a gestão petista foi muito superior a dos tucanos.