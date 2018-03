Genro nega qualquer crise com Gilmar Mendes O ministro da Justiça, Tarso Genro, negou hoje a existência de uma crise com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. "Não há qualquer tipo de agressão por parte do ministro Gilmar Mendes", afirmou Genro, referindo-se à declaração de Mendes de que o ministro da Justiça "não tem competência" para comentar ações do Supremo relativas à Operação Satiagraha, que culminou com as prisões preventivas do sócio-fundador do grupo Opportunity, Daniel Dantas, do ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta e do investidor Naji Nahas. "Não foi juízo de valor, até porque quem faz juízo neste sentido é o presidente da República. Ele (Mendes) usou uma formatação técnica para dar sua resposta, que causou um estranhamento totalmente secundário", disse Genro, em nota divulgada por sua assessoria. "O Ministério da Justiça e o STF continuam dialogando normalmente", acrescentou o ministro. "Não é da minha competência emitir juízo sobre a concessão de habeas-corpus ao banqueiro Daniel Dantas, assim como não é da competência dele (Mendes) dar orientação ao Ministério da Justiça, coisa que jamais fez", destacou. Genro e Mendes se encontrarão hoje à tarde, no Palácio do Planalto, em audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.