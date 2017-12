Genro, Itamar e Berzoini vão discutir campanha presidencial O ministro de Relações Institucionais, Tarso Genro, informou que na próxima segunda-feira terá uma reunião, no Palácio do Planalto, com o ex-presidente Itamar Franco, pré-candidato do PMDB à Presidência da República, e com o presidente do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP). Esclareceu que, no encontro, os três vão discutir as relações entre os dois partidos com vistas à eleição deste ano. Antes de dar essas informações, Genro havia dito que entende que o PMDB, caso tome a decisão de não ter candidato próprio à Presidência da República, "é um aliado potencial numa eventual candidatura de Lula a um segundo mandato." Genro dissera entender que "o PMDB tem direito a ter um candidato à Presidência da República, pois é um partido nacional, forte e respeitado politicamente."