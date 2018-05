Genro defende indicação de Toffoli para STF O ministro da Justiça, Tarso Genro, defendeu hoje a indicação do advogado-geral da União, José Antonio Dias Toffoli, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Tarso também negou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha a intenção de garantir na mais alta corte do País um voto a favor do refúgio concedido ao italiano Cesare Battisti. O tema está em discussão no Supremo, e a votação foi suspensa por um pedido de vista do ministro Marco Aurélio Mello.