Genro dá posse a 3 secretários no lugar do PDT O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), deu posse nesta segunda-feira, 23, aos três secretários nomeados para os cargos deixados pelo PDT no governo do Estado. Sandra Fagundes (PT) assumiu a secretaria da Saúde no lugar de Ciro Simoni, Jorge Branco (PT) o Gabinete dos Prefeitos, que era comandado por Afonso Motta, e Ricardo Peterson (sem partido, mas indicado pelo PC do B) a pasta dos Esportes, substituindo Kahlil Sehbe.