Genro compara Roseana a Collor O prefeito de Porto Alegre, Tarso Genro (PT), afirmou hoje, em São Paulo, que a candidatura da governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PFL), à Presidência da República, representa uma "ameaça e uma aventura tão semelhantes a Collor (o ex-presidente Fernando Collor de Mello) que chega a ser constrangedor". "Ela representa aquele espírito oligárquico de determinados setores do Nordeste que vêm governando o País desde 1964 direta ou indiretamente", afirmou Genro. O prefeito de Porto Alegre disse ainda que o programa do PFL, exibido na terça-feira, e que tentou associar a crise Argentina, de modo indireto, ao PT, trata-se de "cinismo transformado em política pós-moderna", que fragmenta a realidade. "O cenário mais parecido com a Argentina que houve no Brasil foi o do governo Sarney, que ela (Roseana) estava apoiando e que é representado pela visão oligárquica que está na tradição de toda a sua família", afirmou o prefeito. Genro faz parte da comissão que elabora o programa de governo petista e disse acreditar que um segundo turno entre o provável candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Saúde, José Serra (PSDB), "é muito bom" para o PT. "Um segundo turno entre o Lula e o Serra dará nitidez às divergências de projetos que nós temos para o País", declarou. "Mas acho também que será uma disputa qualificada e acredito que o Brasil não vai cair em uma nova aventura semelhante à do Collor, colocando a Roseana no segundo turno".