Genoino teve pressão alta e estado é estável, diz boletim médico

O deputado federal licenciado José Genoino teve pressão alta, de acordo com boletim médico divulgado no início da tarde desta sexta-feira, 22. O ex-presidente do PT, preso desde a semana passada por envolvimento no mensalão, foi internado Instituto de Cardiologia do Distrito Federal depois de passar mal, na tarde dessa quinta, 21.

Após a realização de exames, foi descartada a ocorrência de enfarte, como chegou a ser aventada pelo advogado de Genoino. O boletim afirma, porém, que os níveis elevados de pressão arterial podem comprometer o resultado da cirurgia a que o deputado foi submetido em julho.

Segundo a equipe médica, o estado de saúde de Genoino é estável e ele continuará internado até "o controle adequado da pressão arterial e dos parâmetros da coagulação".

Ainda na quinta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, liberou o deputado para tratamento fora da prisão. Barbosa também determinou a realização de perícia médica para avaliar o pedido da defesa de transferir Genoino, condenado a 6 anos e 11 meses, para prisão em regime domiciliar.