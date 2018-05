Genoino terá nova avaliação médica

Em novembro, o ex-parlamentar foi preso para cumprir pena por envolvimento com o esquema do mensalão. Mas ele ficou no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, menos de uma semana. Alegando problemas cardíacos, Genoino foi transferido para um hospital e depois para prisão domiciliar.

Em breve, Joaquim Barbosa também terá de analisar reclamações de que condenados no processo do mensalão estariam recebendo tratamento diferenciado na Papuda. O último relato chegou ao STF nesta semana. Um preso acusado de envolvimento com tráfico de drogas afirmou durante depoimento à Justiça do Distrito Federal que no presídio há o café do mensalão e o café dos outros presos. O do mensalão é composto de café, leite puro e uma fruta. O dos outros presos é um "todão com leite em pó e água". Sem fruta.