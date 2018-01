Genoíno retoma campanha e fala de aliança com PSB O pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, José Genoíno retomou hoje a campanha eleitoral visitando as cidades de São José dos Campos, Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba. A região escolhida pelo petista para retomar a corrida pelos votos é a principal base do governador Geraldo Alckmin (PSDB). Esta é a primeira vez que Genoíno visita o Vale do Paraíba e Litoral Norte depois da prévia estadual do PT em novembro. Na reunião com militantes em São José dos Campos o petista deixou claro que a intenção é fazer alianças com o PSB, PDT, PC do B "e até com o PMDB" disse. "A Erundina vai nos ajudar na negociação com deputados do PSB e com a direção nacional do partido", afirmou Genoíno. Sobre a possibilidade de ser vice em alguma aliança, ele enfatizou, "o PT só aceita aliança se for cabeça de chave" Violência - O pré-candidato aproveitou o encontro com as lideranças regionais e militantes para criticar a crescente violência no Estado. "A segurança está um caos. A polícia de São Paulo está perdendo a batalha para os bandidos. É preciso valorizar o trabalho dos policiais e dar mais tecnologia, investir em recursos humanos", enfatizou.