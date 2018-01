Genoino receberá indenização de R$ 100 mil como anistiado político O candidato a deputado federal e ex-presidente do PT José Genoino Neto foi considerado anistiado político, de acordo com a portaria do ministro da Justiça, Marcio Thomaz Bastos, publicada no Diário Oficial desta quinta-feira. Conforme a portaria, Genoino receberá uma reparação econômica de caráter indenizatório de R$ 100 mil. A portaria do ministro tem como base o julgamento da Comissão de anistia ocorrido em abril passado. Ele foi anistiado pelas perseguições e torturas que enfrentou por ter participado da Guerrilha do Araguaia, durante a época do regime militar no Brasil. Genoino foi um dos primeiros guerrilheiros presos em Xambioá (TO), tendo sido amarrado, algemado e arrastado por um caminhão do Exército. Segundo o parecer, o ex-presidente do PT foi torturado em Xambioá e em Brasília, no Pelotão de Investigações Criminais do Exército. A Guerrilha do Araguaia foi um conjunto de operações militares ocorridas durante a década de 1970 promovidas por grupos contrários ao regime militar então em vigor no Brasil. Outros anistiados O pedido de Genoino foi aprovado pela comissão de anistia em abril deste ano. Nela já foram protocolados 54 mil pedidos de indenização, dos quais 17 mil foram julgados. Destes, 6 mil foram deferidos, entre eles os do deputado cassado José Dirceu e do candidato do PSDB ao governo de São Paulo, o ex-prefeito José Serra, mas o tucano optou por não receber o benefício, segundo informou a assessoria do Ministério da Justiça. Até o fim do ano, devem ser decididos os 33 mil processos que restam na comissão de anistia. Mensalão Genoino e outras 39 pessoas foram acusados pelo procurador-geral da República, Antonio Fernando Souza, de pertencer ao esquema do mensalão, que segundo a denúncia apresentada, era operado por uma ?sofisticada organização criminosa? comandada pelo PT. O procurador apontou o deputado cassado e ex-ministro José Dirceu como ?o chefe do organograma delituoso? e três ex-dirigentes petistas - Genoino, Delúbio Soares e Sílvio Pereira - como integrantes do ?núcleo principal da quadrilha?.