Genoíno recebe mais uma ameaça; só hoje foram três O candidato do PT ao governo paulista, o deputado federal José Genoíno, recebeu, só nesta tarde de segunda-feira, três mensagens, via e-mail, com ameaças de morte. O deputado informou, por meio de sua assessoria, que vai comunicar ainda nesta segunda-feira o recebimento das mensagens à Secretaria de Estado da Segurança Pública e vai pedir proteção policial. A terceira mensagem recebida neste segunda-feira, a exemplo das outras duas anteriores, todas foram enviadas para o e-mail do deputado no Congresso Nacional por meio de um formulário de envio de mensagem, também é assinada pelo grupo que se denomina Força Armada Revolucionária Brasileira (Farb). O campo ?e-mail? do formulário foi preenchido com o endereço farb@farb.com. Entretanto, o domínio farb.com está registrado nos EUA por Robert Farb, proprietário da empresa Farb Business Services, da cidade de Carlsbad no Estado da Califórnia. A exemplo dos outros dois e-mails anteriores, a mais recente mensagem enviada também tem erros de português. "Voce vai morre rei dos infel voce sera fuzilado seu fim estar proximo essa organizacâo vai eliminar todos do partido dos infeis por isso sera o fim de voce deputado nâo adiantar pedir ajuda seu fim estar proximo voce merece ser metralhador voces do partido dos trabalhadores vâo sofre sofre e seu fim estar proximo".