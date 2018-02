Genoino permanece hospitalizado, sob escolta policial

De acordo com a nota do hospital, Genoino foi submetido a uma bateria de exames laboratoriais e de imagem, entre eles ecocardiograma e tomografia. Conforme determinação judicial, os resultados dos exames serão encaminhados ao poder Judiciário. Genoino está sob escolta de quatro policiais. De acordo com informações extraoficiais, o deputado licenciado se deslocou para os exames, dentro do hospital, por meio de cadeira de rodas. Ele também se alimentou.

Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no processo do mensalão, Genoino estava preso no Complexo Penitenciário da Papuda desde o último final de semana, mas passou mal nesta quinta-feira, com suspeita de ter sofrido um enfarte, e foi transferido para o Instituto de Cardiologia. O trecho da Papuda ao Instituto de Cardiologia tem aproximadamente 30 quilômetros. A nota, entretanto, não faz referência ao problema que gerou mal-estar em Genoino.

Logo depois de Genoino dar entrada no hospital, a mulher dele e a filha chegaram ao local. Também fizeram visitas a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, e o deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP). O juiz Ademar de Vasconcelos passou parte da tarde também no Instituto de Cardiologia. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, familiares de Genoino conversaram com psicólogo da instituição.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Joaquim Barbosa, deferiu na tarde desta quinta-feira parcialmente pedido formulado pela defesa de José Genoino, garantindo, provisoriamente, tratamento médico domiciliar ou hospitalar ao ex-presidente do PT. "Defiro parcialmente o pedido formulado pela defesa do condenado José Genoino Neto, para, provisoriamente, permitir-lhe o tratamento médico domiciliar ou hospitalar, até o pronunciamento conclusivo da Junta Médica indicada na decisão que proferi na data de hoje, 21 de novembro de 2013", citou Barbosa em sua decisão.