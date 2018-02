Genoino passa mal e é medicado em Belo Horizonte

SÃO PAULO - O ex-presidente do PT e deputado licenciado José Genoino passou mal na Base Aérea da Pampulha, em Belo Horizonte, logo que o avião da Polícia Federal pousou. A pressão arterial subiu e ele teve que ser atendido e medicado ainda no aeroporto. O ex-presidente do PT é cardíaco. Genoino e o ex-ministro José Dirceu, que se entregaram na sexta-feira, e foram levados neste sábado para Brasília, com escala em Belho Horizonte, onde embarcaram sete outros condenados no processo do mensalão presos.

Ainda na tarde deste sábado, o advogado de Genoino, Luís Fernando Pacheco, entrou no Supremo Tribunal Federal com um pedido para garantir a ele direito de ser preso em regime semiaberto.

Nesta sexta feira, 15, o advogado do petista, Luiz Fernando Pacheco, chamou a atenção para a fragilidade da saúde de Genoino. "Genoino passou por uma cirurgia grave há 90 dias, secção da artéria. O estado dele inspira cuidados."