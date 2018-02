Genoino passa mal e é levado para hospital em Brasília A assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informou que o deputado José Genoino (PT-SP) passou mal no início da tarde desta quinta-feira e foi levado do Complexo Penitenciário da Papuda, onde está preso desde a semana passada, para o Hospital das Forças Armadas (HFA), localizado na Região Administrativa do Cruzeiro (DF). Não há ainda informações precisas sobre o quadro de saúde de Genoino, mas a suspeita é de que o deputado federal licenciado teve um princípio de enfarte.