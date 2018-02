Genoino passa mal e é levado para hospital em Brasília

Brasília - A assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informou que o ex-presidente do PT José Genoino passou mal no início da tarde desta quinta-feira, 21, e foi levado do Complexo Penitenciário da Papuda, onde está preso desde a semana passada, para o Hospital das Forças Armadas (HFA), na Região Administrativa do Cruzeiro (DF). Não há ainda informações precisas sobre o quadro de saúde de Genoino, mas a suspeita é de que o deputado federal licenciado teve um princípio de enfarte.

O petista foi submetido a uma cirurgia cardíaca em julho. Na terça-feira, o Instituto Médico Legal (IML) atestou em laudo que o deputado tem doença grave e precisa de cuidados específicos e regulares. O deputado foi condenado a 6 anos e 11 meses de prisão, mas a defesa pede que seja concedida a prisão domiciliar. A familiares, Genoino viria se queixando de dor no peito.

Nessa quarta-feira, 20, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, disse aos advogados que até esta quinta decide se concede prisão domiciliar.