Genoino necessita de cuidado médico constante, diz IML O Instituto Médico Legal (IML) atestou em laudo que o ex-presidente do PT José Genoino tem doença grave e precisa de cuidados específicos e regulares. Em três páginas, o laudo diz que o "paciente com doença grave, crônica e agudizada, que necessita de cuidados específicos, medicamentosos e gerais". O documento afirma que Genoino precisa de controle periódico por exame de sangue e de uma dieta regulada que contenha pouco sal - e que seja adequada aos seus medicamentos. De acordo com o laudo, Genoino precisa ainda de avaliação médica cardiológica especializada constante e de administração de medicação específica.