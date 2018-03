Genoino herdará gabinete ?classe A? de Aldo Rebelo

Como vizinhos de corredor, Genoino terá os deputados Marco Maia (PT-RS), que deixa a presidência em fevereiro, e Inocêncio Oliveira (PR-PE). No corredor do lado oposto fica o gabinete do deputado e ex-presidente João Paulo Cunha (PT-SP), também condenado no julgamento do mensalão. Os gabinetes dessa ala são espaçosos e têm banheiro privativo. Bem diferentes dos gabinetes do Anexo 3, onde ficou Genoino na maioria dos seus seis mandatos - e que são desprezados por terem apenas 33,7 metros quadrados e não possuírem banheiro. O novo gabinete de Genoino tem, pelo menos, o dobro desse tamanho.

Não foi uma escolha pessoal. O espaço lhe foi destinado seguindo as regras da Câmara, pelas quais o suplente herda o lugar de quem saiu - no caso, o atual ministro do Esporte, Aldo Rebelo (PC do B-SP), que se licenciou. Quem perdeu a vaga foi o deputado Vanderlei Siraque (PT-SP) - que, provavelmente, irá para o Anexo 3. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo