Genoino faz exames de rotina em SP

O deputado José Genoino (PT-SP) esteve nesta sexta-feira, 20, no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para fazer exames de rotina. No mês passado, o ex-presidente do PT, condenado a 6 anos e 11 meses no julgamento do mensalão, passou por uma cirurgia de emergência no coração. Ele está em processo de recuperação de uma dissecção de aorta, um tipo de lesão na artéria.

O deputado não quis comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal desta quarta-feira, que deu direito a um novo julgamento a ele e outros 11 réus, mas comentou a vinda ao hospital: "Eu vim aqui fazer um exame de coagulação de sangue. Tenho que fazer regularmente. Agora vou levar lá para o (médico Roberto) Kalil ver", disse.

Na quarta-feira, a Junta Médica da Câmara dos Deputados prorrogou por 120 dias a licença médica do petista. No início do mês, Genoino pediu aposentadoria por invalidez da Casa.

Genoino aproveitou a vinda ao hospital para cumprimentar os parentes de Márcia de Fátima Ramos, ex-mulher de José Dirceu, que morreu nesta sexta-feira, vítima de câncer. Ele não ficou para esperar o correligionário, também condenado no mensalão, mas mandou "um abraço para o Zé".