Genoino faz cirurgia e se encontra estável na UTI

SÃO PAULO - O Hospital Sírio Libanês divulgou nesta quinta-feira, 25, um boletim médico do deputado federal José Genoino (PT), informando que o petista passou por uma cirurgia na artéria aorta durante a madrugada. Segundo o boletim, Genoino está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), permanece estável e recuperando-se da cirurgia.

"O senhor José Genoino permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Cardiológica do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O paciente encontra-se estável, recuperando-se de procedimento cirúrgico para correção de dissecção de aorta", diz o documento.

O irmão de Genoino, o também deputado José Guimarães (PT-CE) disse que foi grave o problema do ex-dirigente petista. "A cirurgia terminou há pouco, foi muito grave e eu estou embarcando para São Paulo", disse. O irmão, segundo ele, "passou bem" pela operação. No Twitter, Guimarães agradeceu as orações.

Genoino foi hospitalizado desta quarta, em Ubatuba, no litoral norte de SP, depois de sentir dores no peito. Durante a tarde ele foi transferido para o Hospital Sírio Libanês, onde passou por uma cirurgia que durou seis horas. Ele é ex-presidente do PT e foi condenado a 6 anos e 11 meses de prisão no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por corrupção ativa e passiva e formação de quadrilha durante o julgamento do mensalão. No início deste ano, ele assumiu o sétimo mandato na Câmara.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Déda. O governador de Sergipe, Marcelo Déda (PT), postou no Twitter que teve "alta" nesta quarta-feira e que permanece hospedado num hotel em São Paulo. Ele foi internado no Sírio Libanês no final de maio para tratar o câncer no estômago e no pâncreas.

"Queridos amigos, desde ontem á tarde (quarta-feira) estou "de alta" do hospital. Encontro-me no Hotel. Ficarei aqui alguns dias em consultas e revisões", escreveu. Ele agradeceu pelas orações e disse que se recupera bem da cirurgia que fez no fim de junho para a retirada do baço.

"Foi um gigantesco obstáculo,mas a recuperação da cirurgia prossegue muito bem. Espero em Deus está de volta a minha amada Aracaju em breve".