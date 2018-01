Genoíno diz que tortura de Daniel foi "barbaridade" O deputado federal José Genoíno (PT-SP) disse hoje de manhã que ficou indignado ao saber que o prefeito de Santo André, no ABC paulista, Celso Daniel, foi torturado antes de ser executado. Durante entrevista à Rádio Eldorado AM, o deputado disse que teve três "grandes momentos de choque" no episódio que envolve o crime. Ele contou que sofreu um choque quando foi informado sobre o seqüestro, sobre a localização do corpo do prefeito e, por último, ontem à noite, quando ficou sabendo que Daniel foi torturado. "Quem passou pela tortura, o que a gente mais pedia, era para receber um tiro na testa", comentou. Ele considerou uma "frieza" e uma "barbaridade" os fatos que cercaram a morte do prefeito. "É uma perversidade dirigida a sangue frio", lamentou. Para o deputado, o crime organizado em São Paulo, inclusive o tráfico de drogas, atingiu um nível de barbaridade que exige ações mais enérgicas das autoridades e uma polícia que investigue. "O que nos revolta, é que o Celso Daniel ficou 24 horas nas mãos dos bandidos e o carro andou 80 quilômetros", protestou. O deputado reclamou da polícia que, segundo ele, não fechou "as barreiras" para interceptar os bandidos. "Para que serve essa polícia? É por isso que eu digo, tem um seqüestro, 15 minutos depois fecha todas as saídas de São Paulo", afirmou o deputado que chamou os seqüestradores de "facínoras". José Genoíno assiste, como convidado, à reunião da bancada estadual do partido, realizada na Assembléia Legislativa, no Ibirapuera, na zona sul, que discutirá a violência no Estado.