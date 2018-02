Genoino diz em petição que 'aceita' ficar na Papuda Um dia após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter recebido laudo médico atestando que o deputado federal José Genoino não tem cardiopatia grave, a defesa do petista protocolou um documento no STF no qual afirma que se ele for novamente preso prefere ficar em Brasília. Segundo os advogados, o parlamentar licenciado "aceita" cumprir a pena na capital federal. No complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, cumprem pena outros condenados por envolvimento com o esquema do mensalão, como o ex-ministro José Dirceu e o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares.