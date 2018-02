Genoino diz a revista que irá lutar 'até quando puder' José Genoino, ex-presidente do PT e condenado a prisão pelo STF no processo do mensalão, disse, em entrevista exclusiva à revista IstoÉ desta semana, que quando chegou ao presídio da Papuda, em Brasília, na última sexta-feira, teve a mesma sensação de quando foi detido por agentes da ditadura militar em 1968 e em 1972. "Vieram à minha cabeça imagens terríveis de quando fui preso durante a ditadura. Mesmo com o tratamento digno e sério dos funcionários do sistema prisional, a sensação de estar sendo preso injustamente é a mesma".