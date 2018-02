Genoino deverá seguir para prisão domiciliar na terça-feira

O ex-deputado federal José Genoino deverá ser transferido para prisão domiciliar na próxima terça-feira (12). Ontem, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), reconheceu que Genoino tem o direito de progredir do regime semiaberto para o aberto. Em Brasília, como não há casa do albergado, o regime aberto é cumprido em prisão domiciliar.

Conforme informações do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Genoino terá de participar de uma audiência com um juiz antes de ir para casa. Mas as audiências sobre progressão ocorrem apenas às terças-feiras. O ex-deputado cumpre pena de 4 anos e 8 meses por participação no esquema do mensalão.