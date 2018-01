Genoíno critica atitude de Alckmin O candidato do PT ao governo do Estado, José Genoíno, fez nesta tarde duras críticas à atuação do governador Geraldo Alckmin em relação ao caso do prefeito de Santo André, Celso Daniel, seqüestrado e executado neste final de semana. Genoíno também não poupou críticas às polícias, principalmente à falta de integração entre elas. "Se eu estivesse no lugar do governador, não teria viajado no sábado", afirmou o candidato. Ele também disse que Alckmin deveria ter transferido seu gabinete para a Câmara Municipal de Santo André e ter orientado as buscas da cidade. "Mas a hora não é de culpar, é hora de tirar lições", disse. Ele não quis comparar a atuação do governador neste caso e no seqüestro da filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel. Para Genoíno, assim que a polícia tomou ciência do seqüestro do prefeito, deveria ter fechado todas as saídas da cidade. "Isto é uma coisa fácil. Se faz com um dois telefonemas. Mas não foi feito e, com certeza, os criminosos saíram de São Paulo pela Rodovia Imigrantes ou pela Régis Bittencourt. O candidato exigiu também mais eficiência das polícias. "Chegamos no fundo do poço e a polícia de São Paulo está sem inteligência. É preciso cabresto curto e mãos firmes na polícia, ou melhor, é preciso limpar a polícia", afirmou. Ele defendeu, ainda, o endurecimento de penas para crimes de seqüestro seguidos de morte. "É preciso que a pena seja mais eficiente." Genoíno reivindicou também uma força-tarefa, neste caso, aos governos estadual e federal, assim como à polícia. "Não vamos aceitar que o caso caia no esquecimento ou que fique sem uma conclusão, como ocorreu com o Toninho (Antonio da Costa Santos, prefeito de Campinas, assassinado em setembro)." Ele disse que espera uma resposta prática das reuniões do presidente Fernando Henrique Cardoso com Alckmin (hoje) e com o presidente de honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva (amanhã). "Esperamos medidas urgentes e enérgicas. Não podemos ficar esperando a tragédia para anunciar novas medidas." A única semelhança entre os casos de Celso Daniel e de Toninho, para o candidato, é que os dois eram prefeitos pelo PT de duas grandes cidades do Estado. "Não adianta os políticos do PT terem segurança própria. Celso Daniel estava em um carro blindado; outro dia, entraram em um presídio com um helicóptero. Não é o PT que está na mira dos marginais, é a população que precisa de segurança", finalizou.