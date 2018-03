Genoino continua na UTI, sem previsão de alta

Genoino foi hospitalizado quarta-feira, em Ubatuba, no litoral norte de SP, depois de sentir dores no peito. Durante a tarde ele foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, onde passou por uma cirurgia que durou seis horas. Ele é ex-presidente do PT e foi condenado a 6 anos e 11 meses de prisão no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por corrupção ativa e passiva e formação de quadrilha, no julgamento do mensalão. No início deste ano, Genoino assumiu seu sétimo mandato na Câmara.