Genoino aceita convite para assessorar Jobim na Defesa O deputado federal José Genoino (PT-SP) aceitou o convite para assessorar o ministro da Defesa, Nelson Jobim, no ministério, em Brasília. Em conversa com o ministro ontem, Genoino lembrou que tem com Jobim uma "relação muito boa e muita amizade" e que já vinham trabalhando juntos em muitos projetos das Forças Armadas. "Vamos concretizar isso em fevereiro", disse o deputado.