General Jorge Felix embarca amanhã ao Haiti

Segundo nota divulgada pelo GSI, o gabinete da crise do governo federal, que trata de assuntos ligados à ajuda humanitária ao Haiti, realizou a 13ª reunião hoje. Na ocasião, o general Felix falou sobre a conferência telefônica mantida na última sexta-feira com Rajiv Shah, da United States Agency for International Development (USAID), quando ficou estabelecido que os dois embaixadores no Haiti - dos Estados Unidos e do Brasil - manterão contato para coordenação do apoio imediato à população daquele país.

Durante a reunião de hoje do gabinete da crise, foi informado também que a Força Aérea Brasileira (FAB) já realizou 45 voos, com transporte de 798 passageiros e cerca de 399 toneladas de material. Será realizado ainda o 5º voo de rodízio de substituição da tropa brasileira e o Exército prepara o reforço do contingente. Além disso, a Marinha está planejando o carregamento dos Navios NDCC Almirante Saboia e do NDCC Mattoso Maia.