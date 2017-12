General Félix diz que só fala sobre Palocci nesta quarta-feira Em nota divulgada nesta terça-feira, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República informa que, "por questões éticas", o ministro-chefe do Gabinete, general Jorge Armando Félix, somente se pronunciará nesta quarta-feira na Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI) do Congresso, sobre a matéria publicada na edição desta terça-feira do Estado, sob o título "Palocci pediu que arapongas da Abin espionassem caseiro". Conforme a nota, Félix comparecerá àquela comissão, que é "foro legal para discussão de assuntos ligados à atividade de Inteligência", a convite de seu presidente, deputado Alceu Collares (PDT-RS). Segundo a matéria publicada pelo jornal, o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci também tentou mobilizar a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para desmoralizar o caseiro Francenildo Santos Costa, que contrariou afirmações feitas anteriormente por ele de que nunca havia freqüentado uma casa no Lago Sul de Brasília, em que se reuniam os integrantes da chamada "República de Ribeirão Preto" para promover festas e fazer a partilha de dinheiro ilegal. Veja a íntegra da nota: "Com relação à matéria publicada na edição de hoje do jornal O Estado de São Paulo, intitulada "PALOCCI PEDIU QUE ARAPONGAS ESPIONASSEM CASEIRO", o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSIPR) informa o seguinte: 1.O Ministro Chefe do GSIPR, General Jorge Felix, a convite do Deputado Alceu Collares, presidente da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI), comparecerá, amanhã, ao Congresso Nacional acompanhado do Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN). 2.Por questões éticas, o Ministro Felix se pronunciará apenas no âmbito daquela Comissão, foro legal para discussão de assuntos ligados à atividade de Inteligência. 3.Cabe ressaltar que a ABIN, órgão vinculado ao GSIPR, em razão de dispositivos legais, tem suas atividades voltadas exclusivamente para produção de conhecimentos relativos à segurança da sociedade e do Estado brasileiro, não realizando trabalhos de Inteligência sobre outros temas, principalmente aqueles envolvendo investigações de cunho pessoal. Atenciosamente, Assessoria de Comunicação Social do GSIPR"