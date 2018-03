General do Exército é o novo secretário de segurança do RS O general da reserva do Exército Edson de Oliveira Goularte é o novo secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito pela governadora Yeda Crusius ontem à noite, durante comemoração de seu aniversário, no Palácio Piratini, com a presença de todo o secretariado. Ele será o substituto do delegado da Polícia Federal, José Francisco Mallmann, que pediu exoneração na sexta-feira. O novo secretário, 66 anos, que é natural de Bagé (RS) disse, em seu discurso de posse, no final da manhã de hoje, que vai dar continuidade ao projeto de segurança pública da governadora Yeda Crusius: "Venho com a missão de continuar implementando e obtendo resultados altamente positivos", afirmou o Edson Goularte que, entre os vários cursos que fez, destaca-se o pós-doutorado em Planejamento e Aplicações Militares pela Escola de Guerra do Exército Italiano (Civitavecchia-Itália). O general Edson de Oliveira Goularte é o terceiro titular da Segurança Pública gaúcha. Além de Mallmann, a quem substitui, o deputado federal Ênio Bacci (PDT) ocupou a Pasta nos primeiros cinco meses de governo (janeiro a maio de 2007).