General diz que não vai à audiência sobre Rubens Paiva O general reformado José Antonio Nogueira Belham, ex-comandante do Destacamento de Operações de Informações (DOI) do Rio de Janeiro durante a ditadura militar, informou hoje que não comparecerá à audiência pública na Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre o assassinato do ex-deputado Rubens Paiva. Belham alegou problemas de saúde e disse que foi orientado por seus advogados a não participar da sessão conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Relações Exteriores e Direitos Humanos e Minorias.