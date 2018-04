General-comandante do Exército é internado

BRASÍLIA - O comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, de 66 anos, foi internado em um hospital da rede privada em Brasília para realização de "procedimento gástrico eletivo" nesta quarta-feira, 25, segundo informações obtidas no Exército, que não deu mais detalhes.

O general recebe alta no mesmo dia e retorna às atividades na quinta. Villas Bôas enfrenta uma doença degenerativa e atualmente está usando cadeira de rodas.

Villas Bôas causou polêmica no início de abril, quando usou seu Twitter para questionar o cenário político do País. A mensagem foi escrita dias antes do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser condenado e preso pela Operação Lava Jato. Na ocasião, ele escreveu: “Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do País e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais?”

Alguns interlocutores admitiram, na ocasião, que a manifestação do comandante era um recado direto às tentativas de mudarem entendimento legal para favorecer o ex-presidente Lula, mas tentaram descartar uma ameaça ou pressão sobre o Supremo Tribunal Federal.