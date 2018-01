Geller: 'Não estou brigando para ficar na Agricultura'

O ministro participa de audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara, onde se defendeu do suposto envolvimento em grilagem de terras investigada pela Polícia Federal. "Não tenho nenhum problema em ser investigado, só gostaria que fossem justos. Eu não sou poderoso. Eu cheguei no ministério pela força do trabalho. Eu trabalhei durante um ano e meio das 7h às 22h (como secretário da pasta até virar ministro)", afirmou.